[Vidéos + Photos] Vivement le week-end. Tendance Ouest en direct de Valognes

L'émission Vivement le week-end vous fait (re)découvrir chaque semaine un lieu en Normandie. Ce vendredi 5 mars, Tendance Ouest s'est installée place du Château, à Valognes, en plein cœur du marché. Cette commune de 7 000 habitants est réputée pour ses hôtels particuliers au XVIIIe siècle. Zoom sur cette spécificité de la ville, sur son patrimoine exceptionnel et son architecture d'après-guerre, avec Julien Deshayes, directeur du Pays d'art et d'histoire du Clos du Cotentin.

"On a voulu recréer le plus possible l'ambiance du XVIIIe, et du XIXe siècles. Les visiteurs ont l'impression de rentrer chez quelqu'un, dans l'intimité de quelqu'un", explique la comtesse Henri des Courtils, propriétaire de l'hôtel de Beaumont.

Tendance Ouest vous emmène dans l'hôtel particulier le plus connu de Valognes : l'Hôtel de Beaumont.

Entre vestiges gallo-romains, balades en calèche et musée régional du cidre… Fanny Burdin, conseillère en séjour à l'office de tourisme du Cotentin nous explique ce que les visiteurs peuvent découvrir à Valognes.

Des artistes comme le peintre Félix Buhot, (dont une toile de Valognes appartient au musée Thomas-Henry à Cherbourg), mais aussi l'écrivain Jules Barbey d'Aurevilly, ou encore l'écrivain mondialement connu Alexis de Tocqueville sont passés par cette commune au charme fou. Aujourd'hui encore, la ville inspire. Reportage dans l'atelier du peintre Pierre Kazuo Iwamura. Né au Japon, il a quitté son pays et habite depuis quarante ans à Valognes.

Pierre Kazuo Iwamura, artiste né au Japon et installé à Valognes depuis quarante années, nous montre une toile du jardin municipal, qu'il a peinte en 2016.