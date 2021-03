Musique. The Voice : Amel Bent totalement ignorée par un candidat !

Une séquence insolite dans The Voice ! Le candidat Jean José venait de terminer sa prestation à l'aveugle samedi 27 février, en reprenant un tube de Tom Jones. Malheureusement pour lui, aucun coach ne s'est retourné. C'est Vianney qui a pris la parole en premier, pour lui expliquer pourquoi. Une fois les explications terminées, Amel Bent a voulu prendre la parole, mais le candidat a préféré quitter le plateau.

Pour elle, il s'agissait simplement d'un malentendu. "Jean José avait bien compris mon BONSOIR comme un AU REVOIR et c'est uniquement pour cette raison qu'il est parti si vite… et absolument pas par irrespect !", a précisé la chanteuse sur sa story Instagram.

Revoyez cette séquence inédite ci-dessous :