En questions. "Si le Marathon de la Liberté a lieu, il se fera en comité restreint avec les inscrits de 2020"

Nicolas Hassane est le directeur du Marathon de la Liberté.

Les courses du Marathon de la Liberté vont-elles avoir lieu en 2021 ?

Pour l'instant, on est dans l'incertitude. On prendra une décision sur le maintien ou non de l'événement le 4 avril. On ne peut pas se permettre d'engager des frais d'organisation deux mois avant, sans être sûr que la course ait lieu. Et puis, on ne veut pas donner de faux espoirs à nos participants qui seront en pleine préparation.

S'il est maintenu, à quoi faut-il s'attendre en juin ?

Les courses se feront en format réduit, avec les participants inscrits en 2020 qui ont décidé de reporter sur 2021. Il n'y aura pas de nouvelles inscriptions, ni de village expo. Les 10 km auront lieu le samedi soir, le semi-marathon et le marathon le dimanche matin, pour éviter les croisements entre les coureurs. L'événement est avancé du 4 au 6 juin. Non pas du 11 au 13 juin, car les élections régionales et les championnats de France espoirs d'athlétisme à Caen se sont rajoutés au programme. Le 6 juin, c'est un joli symbole de liberté !

Quid de la Rochambelle ?

La Rochambelle est d'ores et déjà reportée en octobre, en présentiel si possible ou à distance. Elle avait bien fonctionné en 2020. On ouvrira les inscriptions début mai.

En cas de nouvelle annulation, quelles en seraient les conséquences ?

Nos équipes sont en chômage partiel et justement, la date du 4 avril est fixée pour assurer la survie de l'association. On a pu compter sur 160 000 euros d'aides et de subventions publiques l'an dernier, cette année, ça sera difficile.