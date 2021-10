Podcast. Karine Marsilly, sa vie dans les arbres en Normandie

Quand elle arrive en ville, Karine Marsilly a la démarche virile d'un cow-boy de l'ouest. Ses longs cheveux bouclés brillent, la peau de son visage respire la santé et le plein air. Le corps longiligne est athlétique, le sourire franc, le regard tendre. Ses mains sont larges et généreuses. Installée dans la Manche, Karine Marsilly danse dans les arbres depuis près de vingt ans. Elle est aux petits soins pour eux. A la scie japonaise. Pas à la tronçonneuse, trop bruyante, trop violente, trop blessante pour ces patients. L'arbre est souvent considéré comme un simple objet de décoration. Il est pourtant vivant, complexe, sensible, indispensable à notre survie. Loin des beaux discours, humblement, Karine Marsilly s'occupe chaque jour des arbres de nos parcs et jardins.

Ecoutez notre entretien avec Karine Marsilly pour "Des bouquins dans les poches" :

Karine Marsilly - "Ma vie avec les arbres" - Harper Collins, 19 euros - Jean-Baptiste Bancaud