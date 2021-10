Caen. L'université recrute des médiateurs pour accueillir les étudiants

À la suite de l'ouverture de nouveaux espaces d'attente et de travail sur différents campus, l'université de Caen Normandie a annoncé, ce jeudi 4 mars, vouloir recruter des médiateurs afin d'accueillir dans de meilleures conditions les étudiants. Cette proposition d'emploi est à destination des élèves de l'université. Les étudiants recrutés assureront la gestion du flux de personnes dans les lieux, le respect des règles sanitaires, l'aération des salles et l'ensemble du protocole établi pour éviter la propagation du virus. Les personnes intéressées par le poste doivent remplir un dossier puis adresser leur candidature à l'adresse mail suivante : arthur.lecoz01@unicaen.fr. Plus d'informations sur le site de l'université.

📣 #emploi | Médiateurs étudiants

L'université de Caen Normandie recrute des étudiants pour assurer la médiation de nouveaux espaces d'attente et/ou de travail : gestion des flux, vérification du respect des consignes sanitaires, aération des salles…

👉 https://t.co/EsicPGGqhs pic.twitter.com/so7kAlku4Q — Université de Caen Normandie (@Universite_Caen) March 5, 2021