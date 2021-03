Hérouville-Saint-Clair. Covid-19 : un centre de vaccination éphémère pour les plus de 75 ans

Vous avez plus de 75 ans et vous souhaitez vous faire vacciner ? Vendredi 5 et samedi 6 mars, la Ville d'Hérouville, en lien avec le préfet du Calvados et l'Agence régionale de santé, met en place un centre de vaccination contre la Covid-19 dans la salle de la Fonderie.

La vaccination sera assurée par des médecins et infirmiers libéraux de 14 h 30 à 19 h 30 le vendredi et de 9 heures à 13 h 30 le samedi. Il faut obligatoirement prendre rendez-vous au 02 31 45 33 11.