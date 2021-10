Bayeux. Médiévales : l'édition 2021 maintenue, mais adaptée

La Ville de Bayeux a annoncé, ce jeudi 4 mars, le maintien de l'édition 2021 des Médiévales. Cependant, les organisateurs devront adapter et alléger la programmation pour répondre aux contraintes sanitaires. "Notre devoir est aussi de tout faire pour soutenir l'activité économique locale, la culture et la vie associative, nous ferons vivre Bayeux le premier week-end de juillet", indique Patrick Gomont, maire de la ville. Pour l'heure, la programmation des animations n'a pas encore été dévoilée. "Nous mettons tout en œuvre pour proposer des rendez-vous qui permettront de retrouver ces temps de convivialité", termine David Lemaresquier, maire-adjoint en charge de l'action culturelle et de la vie associative.