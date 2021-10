Caen. Fibre optique : on en est où ?

"Fin 2016, Caen sera l'une des neuf premières villes françaises 100 % fibre", c'est la promesse qu'avait faite Orange en répondant à l'appel d'offres de l'État en 2012. L'opérateur avait obtenu le monopole pour déployer la fibre optique à Caen et sur son agglomération, dans 29 communes au total. Seulement, en mars 2021, tous les foyers ne sont pas encore équipés de la fibre optique à Caen.

Une pétition dans le quartier Venoix

C'est le cas rue des Tilleuls, derrière l'université de Caen, ou encore rue du Manoir, dans le quartier Saint-Ouen. Dans le quartier Venoix par exemple, une pétition a été signée par 43 habitants. "La fibre optique est là, passe sur les trottoirs, mais il manque le raccordement jusqu'à l'habitation", explique Stéphane Bandin. Pour cette troisième phase, l'opérateur Orange a deux options : passer le câble par voie souterraine ou par voie aérienne. Dans ce dernier cas, l'accès à la fibre est plus complexe. Marc Maouche, le directeur régional d'Orange s'explique : "Quand on a la validation d'Enedis pour utiliser leur poteau, ça va vite. Sinon, il faut obtenir une autorisation de la collectivité pour installer un nouveau poteau." La Ville de Caen répond : "Un retard a été pris pour des raisons administratives, mais aussi à la suite du ralentissement, voire de l'arrêt des travaux dus à la situation sanitaire." Et pourtant, Orange assure que 2 500 logements ont été équipés en 2020 et 1 900 l'année précédente. Au milieu de ce jeu du chat et de la souris, les principaux concernés ne voient pas le bout du tunnel.

16 % des logements n'ont pas

la fibre à Caen et dans l'agglo

Pourtant, la navigation sur Internet à très haute vitesse est devenue indispensable, qui plus est avec le développement du télétravail et les cours à distance. "J'attends deux à trois minutes pour ouvrir une page internet", peste Pierre Bonnel, habitant de la rue du Creux-au-Renard. Un voisin, infirmier libéral, peine aussi à faire sa comptabilité en ligne. Gilles Lemaitre, 30 mètres plus loin, éprouve lui aussi de grandes difficultés. "J'ai la télévision avec Internet mais j'ai souvent des pertes de signal qui m'arrêtent en plein film ! Dans des petits villages à 30 minutes, ils ont la fibre. Au XXIe siècle, on devrait l'avoir partout !", déplore-t-il. Or, pour les communes hors agglomération, la responsabilité revient au réseau Covage, chargé de déployer la fibre pour le département du Calvados. À Marc Maouche d'ajouter : "On travaille quartier par quartier. Il faut prendre en compte les nouveaux logements construits et reprendre notre plan de déploiement de zéro." Si Orange a déjà équipé 126 000 logements, 16 % des foyers de la communauté urbaine sont dans le flou. Ceux-là devront encore patienter…