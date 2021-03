Bonne table à Caen. De la cuisine française de qualité à petit prix

En dépit de la crise sanitaire, Flora et Arnaud Lebouc se sont lancés dans l'aventure et ont acheté le Gardin, un restaurant situé avenue de l'hippodrome dans le centre-ville de Caen. "Nous sommes tous les deux issus du milieu de la restauration, j'ai travaillé dans des palaces à Saint-Tropez et Courchevel", explique Arnaud Lebouc, le cuisinier. Après d'importants travaux d'aménagement dans la cuisine et la salle, les deux gérants ont ouvert leurs portes le 19 décembre dernier.

Un cuisine traditionnelle

qui ravit les papilles

Dès le début de la semaine, le menu est établi et affiché sur le comptoir. "On propose chaque jour un plat du jour pour 9,90 €. C'est de la cuisine française traditionnelle qui plaît à tous", explique Flora Lebouc, qui s'occupe de l'accueil des clients en salle. Pour les plus gourmands, deux autres formules sont possibles, entrée/plat ou plat/dessert pour 12,90 €, ou encore la formule complète entrée/plat/dessert pour 15,90 €. Le jour de ma venue, un mercredi, le menu indiquait : salade de chèvre chaud en entrée, jambon sauce madère et frites pour le plat et une tarte aux pommes en dessert. Le tout est cuisiné à partir de produits frais et locaux et emballé dans de petits récipients en carton. De quoi faire un bon festin ! Pour ceux qui souhaitent manger plus rapidement, un service de snack est également proposé. Paninis, sandwichs et burgers faits maison, ou encore plats de pâtes sont aussi à la carte. "Nous cuisinons des plats simples et faciles à manger. Nous avons une importante clientèle de bureau", explique la propriétaire de l'établissement.

Alors que de nombreux restaurants sont fermés, le Gardin ouvre ses portes pour les ouvriers du BTP. "On a la possibilité de leur servir en salle des plats chauds", poursuit la gérante. Le restaurant est ouvert pour de la vente à emporter du lundi au vendredi, de 10 heures à 18 heures.

Pratique. Le Gardin, 23 avenue de l'Hippodrome à Caen. Commandes au 02 31 86 53 82.