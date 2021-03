Normandie. Vaccination en pharmacie : "Tous les jours, on a des demandes"

"On a l'impression que c'est imminent." Pour Franck Blandamour, président de l'Ordre des pharmaciens en Normandie, la possibilité de vacciner "est une bonne chose. S'il y a suffisamment de doses, ça va donner un coup d'accélérateur." Dans son avis du mardi 2 mars, la Haute autorité de santé recommande que les infirmiers, sages-femmes et pharmaciens puissent vacciner contre la Covid-19, mais reste à savoir qui et quand. "A priori, dans deux semaines, on devrait en savoir plus. Pour l'instant, inutile de se précipiter, on ne connaît pas la date ni les personnes qui seront éligibles." Les gens semblent impatients : "Tous les jours, on a des demandes, mais inutile de prendre des listes d'attente tant qu'on ne sait pas qui on peut vacciner."