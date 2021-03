Orne. Solidarité : la collecte annuelle des Restos du Cœur démarre pour trois jours

La collecte annuelle des Restos du Cœur débute vendredi 5 mars, dans 54 magasins de l'Orne. L'an dernier dans le département, les Restos ont servi 250 000 repas aux plus démunis durant l'hiver et 400 000 durant l'été. Cette année encore, les besoins sont immenses, d'autant qu'avec la Covid-19, le concert des Enfoirés n'a pas eu de public, donc pas de recettes sur les tickets d'entrée : un manque à gagner de quelque 5 millions d'euros.

La fréquence de fréquentation

en augmentation

S'ajoute à cela, non pas une augmentation énorme du nombre des bénéficiaires, mais une augmentation de la cadence de fréquentation des Restos par les plus démunis. "Jusqu'à l'an dernier, seulement environ 40 % des bénéficiaires venaient toutes les semaines dans l'un des sept centres des Restos dans l'Orne. Ils sont désormais 80 % à le faire, soit 3 000 personnes", explique Catherine Wéber de Rize, déléguée départementale des Restos dans l'Orne, qui souligne les besoins des bénéficiaires : "Évidemment, tout ce qui est denrées alimentaires non périssables, mais aussi des couches et des produits d'hygiène pour les bébés, des protections pour les femmes qui sont très chères, et des produits d'hygiène en général, savon, shampoing, rasoir. C'est important pour conserver l'estime de soi."

Plusieurs chantiers en cours

Mais l'actualité des Restos du Cœur dans l'Orne, c'est aussi l'entrepôt départemental des Restos, de 1 600 m2, situé rue Lazarre-Carnot à Alençon, qui va devoir déménager d'ici l'été. Autre gros chantier en cours : l'entreprise d'insertion des Jardins du Cœur, actuellement implantée sur 5 000 m2 à Saint-Germain-du-Corbéis, déménage sur un terrain de 2 hectares, appartenant aux sœurs qui sont implantées à Cuissai. Cela va permettre de faire évoluer la production légumière annuelle des Restos qui était de 5 tonnes, à 12 ou 15 tonnes de légumes frais, qui seront distribués par les sept centres des Restos dans l'Orne.

Cette collecte nationale est organisée du vendredi 5 jusqu'au dimanche 7 mars, grâce à plus de 400 bénévoles munis de masques FFP2 et répartis dans 54 magasins. Covid-19 oblige, aucun sac en plastique n'est distribué cette année à l'entrée des magasins : ce sera à vous de déposer vos dons en nourriture non périssable ou en produits d'hygiène, auprès des bénévoles des Restos, à la sortie des magasins. Dans le département de l'Orne, 57,209 tonnes avaient été collectées l'an dernier.