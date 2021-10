Cherbourg-en-Cotentin. Un collectif pour la reprise des pratiques artistiques

Ils seraient déjà une petite vingtaine à avoir rejoint le mouvement initié à Cherbourg par deux professeurs de danse. Malgré "un respect strict des protocoles", leurs écoles, autorisées à rouvrir en janvier, sont de nouveaux fermées depuis le 17 février, à la suite d'un décret de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Les deux enseignantes ont monté, fin février, un collectif pour réclamer la réouverture des écoles de danse, et plus généralement la reprise de toutes les activités artistiques à l'arrêt à cause la crise sanitaire. Pascale Ansot et Catherine Cadol dénoncent "un préjudice moral et financier". Elles invitent tous ceux qui pensent la même chose à les rejoindre en envoyant un mail à l'adresse collectif.artistique50@gmail.com.