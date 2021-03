Cherbourg-en-Cotentin. Volet financier de l'affaire Karachi : délibéré ce jeudi pour Édouard Balladur

Leur procès s'était déroulé sur plusieurs semaines, entre la fin 2020 et le début 2021, devant la cour de justice de la République. Édouard Balladur et François Léotard connaîtront la décision des juges ce jeudi 4 mars. L'ancien Premier ministre et son ex-ministre de la Défense comparaissaient pour le financement présumé occulte de la campagne présidentielle de 1995. C'est l'un des volets de la tentaculaire affaire Karachi, puisque les transactions en question seraient à l'origine de l'attentat dans lequel sont morts 11 salariés de la DCN de Cherbourg en 2002, au Pakistan.

Le 2 février dernier, le procureur avait requis un an de prison avec sursis et 50 000 euros à l'encontre des deux prévenus