Sud-Manche. Deux pharmacies cambriolées dans la nuit du 2 au 3 mars

Au moins six pharmacies d'Ille-et-Vilaine, de Mayenne et de la Manche ont été cambriolées dans la nuit de mardi 2 à mercredi 3 mars, selon l'hebdomadaire La Manche Libre. Deux officines manchoises ont été ciblées par les malfaiteurs, celle de Saint-Martin-de-Landelles et celle du village santé de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Dans les deux cas, du numéraire et des médicaments, en particuliers des psychotropes, auraient été dérobés. Des plaintes ont été déposées à la gendarmerie.