Deauville. Rhinopneumonie : "La meilleure solution était de tout arrêter"

"Pour éviter la propagation du virus, la meilleure solution était de tout arrêter", explique Franck Le Mestre, directeur du Pôle international du cheval Longines-Deauville. Le lundi 1er mars, la Fédération française du cheval annonçait l'arrêt de toutes les compétitions de saut d'obstacles et de dressage en raison d'une épidémie de rhinopneumonie. Décision ensuite prise par la Fédération équestre internationale. "C'est un virus qui ressemble à la Covid-19, qui peut provoquer la mort de l'animal", poursuit le directeur. Au Pôle international du cheval Longines-Deauville, neuf chevaux, récemment rentrés d'une compétition, ont été isolés et placés en quarantaine, "même s'ils ne présentaient aucun symptôme", précise le spécialiste. Tous les chevaux seront soumis à deux tests de dépistage, effectués à huit jours d'intervalle. Selon le réseau d'épidémio-surveillance en pathologie équine, pour l'heure, seul un cas de rhinopneumonie aurait été détecté dans le Calvados. "C'était le début de la saison. Ça a forcément un impact économique, mais il faut rester positif", conclut-il.

La rhinopneumonie : une maladie virale fréquente chez les équidés

Depuis le 1er mars, une cellule de crise a été ouverte par le réseau d'épidémio-surveillance en pathologie équine. "C'est une maladie fréquente chez les équidés, mais très contagieuse. On ne souhaite pas revivre la même situation qu'il y a trois ans", s'inquiète Christel Marcillaud-Pitel, directrice du réseau. Les foyers du virus détectés en France sont d'ores et déjà surveillés par des professionnels pour tenter d'enrayer la propagation. "Il y a une bonne prise de conscience des écuries et du monde de la filière. Il faut que tout le monde joue le jeu, on peut y arriver", assure-t-elle. Pour rappel, toutes les compétitions pour les chevaux de sport sont stoppées jusqu'au 28 mars prochain.