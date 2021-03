Buzz. Alain Chabat prépare une série animée sur Astérix pour Netflix

En 2002, Alain Chabat a réalisé pour le cinéma Astérix et Cléopâtre, l'adaptation de la bande dessinée du même nom. Un très grand succès, puisque c'est le 8e film le plus vu au cinéma en France. On souhaite le même chemin au prochain projet d'Alain Chabat, qui a été choisi par les éditions Albert René pour réaliser une série animée en 3D pour le géant du streaming Netflix.

Cette série racontera l'histoire de la BD Le combat des chefs, dans laquelle Panoramix reçoit un menhir sur la tête, ce qui le rend amnésique et par conséquent lui fait oublier… la recette de la potion magique ! Ce projet enthousiasme Alain Chabat, qui adore Astérix. Par ailleurs, il avait toujours voulu s'essayer au film d'animation, sans en avoir eu jusqu'à présent l'occasion.