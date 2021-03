Podcast. Vos émissions Club Malherbe et Club HAC sont disponibles

C'est parti pour vos émissions foot, Club HAC et Club Malherbe, pour vous, supporters du HAC et du SM Caen, mais aussi pour les fans de foot en Normandie.

Actualité très chargée mercredi 3 mars, pour Malherbistes et Hacmen, tous les deux dans des situations compliquées en Ligue 2. À Caen, la crise est là, que faire ? Au Havre, doit-on avoir peur de la relégation ? En bonus, retrouvez les actus du FC Rouen et de Granville en N2, mais aussi de QRM et Avranches, en N1.

Autour de Sylvain Letouzé ce mercredi 3 mars, Aurélien Renault (Foot Normand), Julien Mahieu (So Foot) et Adrien Casanova (Le Courrier Cauchois).

Le Club Malherbe du mercredi 3 mars :

Le Club Malherbe du mercredi 3 mars est disponible. -

Le Club HAC du mercredi 3 mars :

Club HAC, le rendez-vous des supporters Ciel et Marine. -

Le bonus Foot en Normandie du mercredi 3 mars :