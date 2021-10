Calvados. Un tronçon de la RN 13 fermé dans les deux sens en raison de travaux

En raison de travaux d'entretien sur une ligne haute tension réalisé par Enedis, la nationale 13 est fermée à la circulation ce mercredi 3 mars, entre les échangeurs "D113 – La Cambe" et "D124 – Osmanville", indique la Direction interdépartementale des routes nord-ouest. La route est fermée, toute la journée, jusqu'à 18 heures.

Ces travaux seront localisés plus précisément comme suit : fermeture au niveau de l'échangeur " D124 – Osmanville " et de la bretelle d'insertion de cet échangeur dans le sens Cherbourg-Caen et fermeture au niveau de l'échangeur " D113 – La Cambe " dans le sens Caen-Cherbourg.

Des déviations sont bien sûr mises en place.