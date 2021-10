Normandie. Manoir industries : les salariés amers face à leur actionnaire chinois

Les salariés du groupe métallurgique Manoir industries, qui possède des sites dans l'Eure et dans la Manche, ont exprimé mardi 2 mars leur amertume à l'égard du propriétaire chinois de l'entreprise. Celui-ci vient d'annoncer des redressements judiciaires, a indiqué à l'AFP le secrétaire CFDT du comité de groupe. "On a un actionnaire chinois qui n'a pas du tout honoré ses engagements, qui nous pénalise. On peut l'avoir un peu mauvaise. On ne peut pas dire qu'il s'intéresse vraiment au groupe Manoir", a déclaré Loïc Frumin.

Des salariés inquiets dans toute la région

Le groupe de 1 088 salariés sur six sites en France a annoncé lundi 1er mars le placement en redressement judiciaire de toutes ses filiales, à l'exception de celle de Bouzonville (Moselle). La demande de redressement judiciaire de cette usine de 176 salariés doit être examinée jeudi 4 mars, selon la direction. Selon les syndicats, le groupe est confronté à des problèmes "de trésorerie et non de charge de travail".

La recherche d'acheteurs est "urgente", a estimé dans un communiqué l'union intersyndicale de la plus grosse des usines, qui emploie 438 personnes à Pîtres (Eure). Vu la trésorerie, le groupe "ne pourra pas vivre six mois", a estimé le secrétaire CGT du CSE du site, Daniel Duché. Selon la direction, "un premier point d'étape sera fait fin avril", devant les tribunaux de commerce concernés.

Manoir industries fabrique des pièces pour la pétrochimie, le nucléaire, l'agroalimentaire et l'armement et peut donc intéresser des repreneurs de plusieurs secteurs. Selon la direction, le chinois CAM SPC, actionnaire unique du groupe depuis juin 2020 "n'a toujours pas" versé les "fonds qu'il s'était engagé à verser avant fin novembre 2020".

Selon Daniel Duché, deux investisseurs, l'un chinois, l'autre anglo-néerlandais, ont manifesté leur intérêt, mais sans offre ferme à ce stade. Outre les effectifs de Pîtres et Bouzonville, le groupe emploie 233 personnes à La Hague (Manche), 93 à Agneaux (Manche), 49 à Conches-en-Ouche (Eure) et 33 à Chaumontel (Val d'Oise) selon la direction.

