Rouen. Franc succès pour la première récolte des Chaussettes solidaires

"J'avais pris un pèse-personne, pour essayer de calculer le poids de la collecte. Mais là, je ne vois même pas comment faire." L'anecdote et le sourire de Hanane Labardacq en disent long sur le succès de la première collecte des Chaussettes solidaires, qui s'est achevée le lundi 1er mars.

Beaucoup de demandes de la part des sans-abri

Presque neuves, beaucoup portées, seules ou dépareillées, toutes les chaussettes vont avoir une deuxième vie, puisqu'elles seront redistribuées à des associations au contact des plus démunis. C'est le cas de Christele Filliatre, bénévole à l'Aide aux sans-abri de Rouen (Asar), qui était bluffée par la quantité de chaussettes collectées dans le seul Carrefour City de la rue Grand-Pont : "C'est assez magique… Les chaussettes, on nous en demande à chaque maraude. Là, on va pouvoir répondre à beaucoup de demandes !"

Après une première réussite avec les Cadeaux du cœur, cette deuxième réussite pourrait pousser Hanane Labardacq et Céline Caron à renouveler l'expérience à l'avenir, toujours pour aider les plus démunis.