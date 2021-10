Manche. Ils escaladent le Mont Saint-Michel à mains nues avant d'être interpellés

Faits Divers, Justice. Cinq jeunes amateurs de sensations fortes et de belles images ont été interpellés fin février et début mars pour avoir escaladé illégalement l'abbaye du Mont Saint-Michel. Tous âgés d'une vingtaine d'années, ils devront s'expliquer devant la justice en septembre et novembre.