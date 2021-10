Eure. Les cambrioleurs de la cantine et un receleur interpellés

Le personnel de l'école maternelle Daniel-Bellavoine de Charleval n'aura plus à s'inquiéter. Depuis quelques semaines, la cantine de l'établissement était victime de plusieurs cambriolages. À chaque fois, des denrées alimentaires étaient volées. Mais le mercredi 24 février, l'enquête des gendarmes a abouti à l'arrestation des deux auteurs.

De nombreux objets volés

Des perquisitions, menées chez un tiers, ont permis de retrouver les aliments ainsi que de nombreux autres objets dont il ne pouvait pas prouver l'origine, comme des armes, des motos de cross ou encore un ordinateur. Des objets qui auraient été volés dans l'Eure, la Seine-Maritime et le Nord, selon les gendarmes.

Les deux auteurs des cambriolages de Charleval seront convoqués plus tard devant la justice. Leur complice sera, lui, jugé pour des faits de recels de vols. Comme il était sous le coup d'une peine de six mois de prison avec sursis, prononcée dans une autre affaire, le parquet d'Évreux a révoqué ce sursis et l'homme a été incarcéré.