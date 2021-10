Vendée Globe. La Manchoise Miranda Merron rentre en Normandie

Ils avaient quitté Cherbourg pour la Vendée le 12 octobre dernier, Miranda Merron et Campagne de France rentrent au bercail. Le bateau manchois a quitté les Sables-d'Olonne lundi 1er mars, au petit matin, direction la Normandie et le port de Caen, où il est attendu mercredi 3 mars. Un retour en Normandie forcément très attendu après l'exploit réalisé par la navigatrice de Barneville-Carteret, 22e du Vendée Globe, tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance bouclé en 101 jours.