Manche. Apprenez les techniques de pilotage des motards de la gendarmerie

Comme chaque année, les motards de l'Escadron départemental de sécurité routière de la Manche (EDSR) organisent une journée Trajectoires de sécurité. Deux sessions devraient avoir lieu cette année. Le premier rendez-vous est fixé au dimanche 18 avril à Saint-Lô, Saint-Hilaire-du-Harcouët et Valognes.

. - Gendarmerie de la Manche

Cette journée a pour objectif de sensibiliser les motards, débutants et confirmés, aux techniques utilisées par les motards de la gendarmerie, et ainsi leur permettre d'acquérir une trajectoire plus sécurisante et un meilleur contrôle des motos en sortie de courbes.

Le matin sera dédié à la présentation des trajectoires, avant un plateau de maniabilité ; l'après-midi sera consacré à la pratique, sur la route, en petits groupes, encadrés par les motards de la gendarmerie.

La journée est réservée exclusivement aux titulaires des permis A et A2. Attention, les places sont limitées. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter l'EDSR à la gendarmerie de Saint-Lô notamment.

En fonction de l'évolution du contexte sanitaire, cette opération de prévention routière est susceptible d'être annulée, indique la gendarmerie.