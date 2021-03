Caen. Les vacanciers font le plein de soleil à la Colline aux oiseaux

Fini le manteau d'hiver, un petit pull suffit pour venir se balader à la Colline aux oiseaux à Caen en ce début mars. Avec 15 °C au thermomètre, nombreux sont les vacanciers qui ont profité du beau temps. C'est le cas de Yasmina, elle est venue avec sa grand-mère essayer sa nouvelle trottinette. "J'ai fait deux tours et après j'ai fait une petite pause. On a aussi vu des poules, des chèvres et un âne."

Malo et Jeanne ont pu caresser les chèvres dans la ferme du parc de la Colline aux oiseaux. -

Parcours sportifs, ferme, jeux pour les enfants, labyrinthe, ce lieu est incontournable dès l'arrivée des beaux jours. "C'est très joli et pourtant les fleurs ne sont pas encore sorties", lâche Bernadette. Pour d'autres, comme Charlotte, l'appareil photo est de sortie. "Le cadre est sympa, avec un petit point d'eau, de la verdure."