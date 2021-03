Orne. Les habitants de Val-au-Perche se cherchent un nom

Comment pourraient-ils s'appeler ? Valperchois ? Valperchais ? La mairie de Val-au-Perche lance une consultation à destination de ses habitants qui n'ont pas de nom, depuis la naissance de cette commune nouvelle en 2016. L'objectif est bien sûr d'en trouver un et, tant qu'à les solliciter, la mairie leur demande aussi de trouver un nom pour chacune des salles des fêtes des communes déléguées de Gémage, La Rouge, L'Hermitière, Le Theil et Saint-Agnan, ainsi que pour les écoles de Mâle et de La Rouge. Consultation ouverte jusqu'au lundi 15 mars. Les habitants doivent envoyer leur proposition justifiée par mail à l'adresse :

communication@valauperche.fr. Le Conseil municipal tranchera ensuite.