Orne. Vitesse, stupéfiants et alcool : une pointe enregistrée à 199 km/h

Pour le dernier week-end de février, les gendarmes de l'Orne ont effectué de nombreux contrôles routiers. Un bilan pas vraiment glorieux pour les automobilistes. Deux motards de la région parisienne ont été enregistrés à 199 km/h et 180 km/h sur une zone limitée à 110, alors qu'ils se dirigeaient vers la côte en empruntant la route nationale 12. Pour les deux contrevenants, le permis de conduire a été immédiatement retiré et la moto a été placée en fourrière. Parmi les autres infractions, un automobiliste circulait à 171 km/h alors qu'il était positif au cannabis. Au total, ce sont 60 conducteurs qui ont été verbalisés pour des excès de vitesse, six pour des conduites sous état alcoolique et sept pour conduite après avoir consommé des produits stupéfiants.