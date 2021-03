Calvados. Plein air : des idées d'activités autour de Caen

Depuis plusieurs jours, le printemps s'installe en douceur dans la région. Le soleil embellit la ville de Caen et cela donne envie de pratiquer des activités en plein air. Char à voile, accrobranche et balade à vélo : voici quelques idées pour s'amuser le week-end, sous le soleil.

Du char à voile à Courseulles-sur-Mer

Avis à celles et ceux qui apprécient les sensations de vitesse et souhaitent prendre un bol d'air : rien de mieux qu'une séance de char à voile. L'école de Courseulles-sur-Mer propose des initiations, sous forme de parcours, permettant d'acquérir les premières sensations - virages et manœuvres - en toute sécurité.

L'équipe organise des séances à douze chars et propose également quatre chars biplaces pour accueillir un public en situation de handicap. L'école demande que l'on porte une tenue imperméable, des chaussures fermées, des lunettes de soleil ou un masque de ski pour le soleil et les projections de sable.

L'âge minimum requis est fixé à 9 ans et la taille à 1,35 m. Outre le char à voile, l'école propose également des cours ou stages de catamaran, du kayak de mer, de la planche à voile et de la marche aquatique.

De l'accrobranche à Accrofury

Idéal pour les familles, le parc d'accrobranche Accrofury est ouvert en ce moment. Situé à dix minutes de Caen, à Feuguerolles-Bully, il propose treize parcours adaptés à tout âge et plus d'un kilomètre de tyroliennes.

Tous les parcours sont équipés du système de "ligne de vie continue" qui permet une sécurité optimale. L'accès à chacun d'entre eux est illimité.

Construit sur un site 100 % naturel, Accrofury s'est engagé à suivre et à faire respecter un code de déontologie visant à concilier la sécurité des pratiquants avec le respect de l'arbre, de la forêt et de l'environnement. Inspirée de l'univers fantasy de l'écrivain Tolkien, la décoration du site marque les souvenirs des petits et des grands.

Louer un vélo électrique à Electrobike

Les jours s'allongent, le temps s'étire et le soleil met en valeur les jolies routes du territoire. Ce temps printanier donne envie de s'évader, de rouler cheveux au vent. Pour cela, pourquoi ne pas tester le vélo électrique ?

Rue du Havre à Caen, Electrobike loue des vélos de ville, des VTC ou encore des VTT. La durée de l'autonomie est d'environ 90 kilomètres. Electrobike propose également un service de location d'accessoires : casques, sièges pour enfants, paires de sacoches arrière, etc.

Pratique. École de voile de Courseulles-sur-Mer : de 32 à 42 € la séance. Contact : 02 31 37 92 59 ou info@edvcourseulles.fr. Ouvert du lundi au samedi suivant les horaires de marées et conditions météo. Accrofury à Feuguerolles-Bully : de 8 à 18 €. Paiement par chèques ou espèces. Sur réservation : 06 23 27 50 90. Electrobike, rue du Havre à Caen. Informations : 02 31 24 38 59 ou electrobike-caen.fr.