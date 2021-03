Calvados. Selon l'ARS, "les variants sont cantonnés à des foyers précis"

La circulation du coronavirus ne ralentit pas dans le Calvados. Au contraire, elle stagne. Au lundi 1er mars, le taux d'incidence était de 126 cas positifs pour 100 000 habitants. Le département et l'agglomération caennaise sont notamment marqués par la présence et l'évolution des variants sud-africains et brésiliens. "Ils sont plus contaminants que la souche historique. Presque 6 fois sur 10, il y a une souche variante parmi les cas positifs", indique Thomas Deroche, le directeur de l'Agence régionale de santé, précisant néanmoins que cette circulation est "cantonnée à des foyers très précis, elle ne s'étend pas".

Afin d'étouffer cette circulation, l'ARS invite toujours la population à se faire dépister dès le moindre doute.