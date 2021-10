Hockey sur glace (Magnus). Nice et Mulhouse au programme des Dragons de Rouen

Alors que les Dragons n'avaient pas disputé de match depuis trois semaines, ils se sont imposés mardi 23 février sur la glace des Jokers de Cergy, sur le score de 7-2, et confortent donc logiquement leur place de leaders. Dans ce classement toujours un peu chamboulé, les Jaune et Noir voient revenir très fort les Brûleurs de Loups de Grenoble qui prennent la 2e place et reviennent à seulement six points des Dragons, mais avec deux matchs de plus. Les joueurs de Fabrice Lhenry auront donc l'occasion de reprendre un peu d'avance au classement, avec deux rencontres qui se dérouleront sur l'Ile Lacroix vendredi 5 et samedi 6 mars, contre les Aigles de Nice à 19 heures puis contre les Scorpions de Mulhouse à 18 heures. Deux équipes qui se tiennent au classement, à la quatrième et à la cinquième places, même s'ils possèdent déjà 18 et 17 matchs au compteur, contre 13 pour les Dragons. Malgré ce classement, les Niçois restent sur quatre défaites consécutives pendant que les Alsaciens ont, quant à eux, remporté quatre de leurs cinq derniers rencontres.