Basket (Nationale 1). Chocs en stock pour l'invincible Caen BC !

Voilà désormais quatre mois pleins que l'on ne titre que des victoires lorsqu'on évoque une rencontre du Caen Basket Calvados en Nationale 1. La bande de Fabrice Courcier en est désormais à 13 succès consécutifs en championnat, un chiffre d'autant plus impressionnant que l'équipe caennaise donne aussi l'impression de s'améliorer match après match. "On a appris de nos erreurs, on commence à bien contrôler ce qu'on ne maîtrisait pas en début de saison", estime le meneur Aurélien Rigaux. Dans les échappements du leader de Saint-Vallier, qu'il rencontrait mardi 2 mars, le Caen Basket Calvados est dans une semaine de feu, puisque samedi 6 mars à 20 heures, il accueillera Chartres, troisième.