Football. Le FC Rouen enfin de retour sur les terrains de National 2

Seize longues semaines que les joueurs du Football Club de Rouen n'avaient plus foulé les pelouses de National 2, en raison du deuxième confinement. Finalement, à la suite de l'annonce de la Fédération Française de football le 19 février, ceci n'est plus qu'un mauvais souvenir. Les hommes de David Giguel, qui, jusque-là, s'étaient contentés de deux matchs de Coupe de France, pourront de nouveau jouer au football. Pour ce retour tant attendu, les Diables Rouges se déplacent à Blois, samedi 6 mars, dans le cadre de la 10e journée de championnat. Pour le plus grand bonheur des supporters mais pas seulement. "Tout le monde attendait cette décision avec impatience, donc tout le monde va être très motivé à l'idée de se retrouver en mode compétition et à aller chercher des points", avait confié le coach rouennais, la semaine passée.

De son côté, QRM poursuit son chemin en National. Après leur victoire contre Sète, les joueurs de Bruno Irles, second du classement reçoivent Créteil (6e), vendredi 5 mars, pour le compte de la 24e journée.