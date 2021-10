Football (Ligue 2). Un week-end de repos et bien des questions au SM Caen

Comment le SM Caen va-t-il terminer la saison ? Depuis le début d'année 2021, les Normands ne sont pas au niveau des prétendants aux barrages et surtout, n'ont définitivement plus rien à jouer, condamnés au milieu du classement. On est loin des objectifs fixés, même si Pascal Dupraz n'en démord pas : "Dans le jeu, l'équipe s'est améliorée, beaucoup, assure mordicus, le coach normand. On se créé des situations, ce n'est pas si mal. Mais les résultats contredisent tout ça, or, il n'y a que le résultat qui nous fait exister. La victoire et la rigueur nous manquent trop." Pascal Dupraz veut voir, dans son escouade commettant trop d'erreurs, "des jeunes qui apprennent". Et le technicien d'assurer : "Ces joueurs là devraient amener le club au niveau requis, dans les prochaines années."

Quid dès lors, des dix derniers matchs ? "Il reste beaucoup de points à prendre et nous voulons bien figurer", conclut un Pascal Dupraz qui l'avoue cependant : "Si un coach cherche toujours après 28 journées, c'est qu'il n'a pas trouvé la solution." Tel est tout le souci d'une saison qui restera sombre.