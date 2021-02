Bayeux. Les 33 tilleuls en fin de vie de la place de Gaulle seront abattus en mars 

La mairie de Bayeux a annoncé vendredi 26 février que les 33 tilleuls en fin de vie de la place de Gaulle seraient abattus lors de la deuxième quinzaine de mars. Une opération inévitable selon la municipalité pour la sécurité des riverains et des biens.

Elle sera effectuée en deux étapes. La première semaine sera consacrée à l'abattage et au broyage et la deuxième au rognage des souches. La Ville informe que, pendant ces opérations, le stationnement des véhicules sera impossible sur les trois côtés intérieurs de la place du lundi 15 au jeudi 18 mars inclus, "le stationnement côté rue des Terres étant d'ores et déjà neutralisé", indique la municipalité. De jeunes pousses viendront par la suite remplacer les tilleuls.