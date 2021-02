Seine-Maritime. De nouvelles actions des agriculteurs pour réclamer de meilleurs prix

Pour le troisième week-end consécutif, les Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime (JA76) et la FDSEA étaient mobilisés dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 février pour demander à la grande distribution de meilleurs prix versés aux producteurs et aux éleveurs.

Ils ont notamment déployé des banderoles devant des hypermarchés et supermarchés des marques Auchan, Aldi, Carrefour, Intermarché et Leclerc à Montivilliers, Gonfreville, Epouville, Yvetot et Sainte-Marie-des-Champs.

C'est le troisième week-end consécutif de mobilisation, en Seine-Maritime. - JA76

"Sur ces banderoles, nous avons souhaité mettre en avant la marque Lidl, la seule à jouer le jeu et à s'engager clairement", précise Justin Lemaître, secrétaire général des JA76. Si quelques avancées ont été obtenues ces derniers jours sur certains marchés, les agriculteurs regrettent un manque d'engagement sur les volumes.

Ils dénoncent aussi la mise en avant des marques distributeurs dans les rayons, aux dépens de certaines marques qui rémunèrent mieux les producteurs.

Lundi 1er mars, les syndicats pourront discuter de ces problématiques avec le ministre de l'Agriculture, en visite dans le département.