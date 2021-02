Basket (N1 masculine). Tout en maîtrise, Caen poursuit sa série contre Orchies

Après une trêve internationale de 15 jours, les joueurs du Caen Basket Calvados retrouvaient les parquets vendredi 26 février, face à Orchies, l'ancien club du coach normand Fabrice Courcier et de Jérémy Ricard-Dorigo. Et les Cébécistes ont repris la compétition de la même manière qu'ils l'ont quittée avant la pause, par une victoire tout en contrôle (82-60).

Le match

Le début de match a vu les arrières nordistes répondre aux intérieurs caennais (6-6, 4'). Carey s'est ensuite emparé de rebonds offensifs pour permettre au CBC de faire un premier break (13-10, 7'). Lobela a alors permis aux visiteurs de ne pas être trop distancés (20-15, 10').

A la reprise, les locaux ont profité de l'adresse retrouvée de Saumont pour légèrement augmenter leur avance (27-21, 14').

La suite de la période s'est résumée offensivement à un duel de pivots entre Carey et Vorotnikovas, malgré l'indiscipline dont les Normands ont fait preuve dans ce quart (37-32, 20'). Après la mi-temps, Rigaux et Carey ont semé la panique dans la défense nordiste, alors que Vorotnikovas a cherché à limiter les dégâts (50-38, 24'). Les Calvadosiens ont ensuite serré leur défense pour mettre à distance respectable Orchies (60-41, 28'), et abordé la dernière période avec une confortable avance (63-47, 30').

Les Normands ont alors poursuivi leur domination, avec Mordi à la baguette pour punir les visiteurs (71-53, 34').

Jérémy Ricard-Dorigo, très discret pendant ce match, a alors tué tout suspense avant les derniers instants (81-57, 39'), permettant ainsi de faire tourner (82-60, 40').

Les réactions

La fiche

Caen - Orchies : 82-60 (20-15, 17-17, 26-15 , 19-13). Huis-clos.

Caen : Départ : Mordi 8, Thibedore 11, Pope 9, Diame 4, Carey 17. Banc : Ingueza-Moussinga, Saumont 11, Ricard-Dorigo 9, Nardini, Laporal 3, Rigaux 10. Entr. : Fabrice Courcier.

Orchies : Départ : Gountas 12, Creteaux 10, Vorotnikovas 15, Merie 7, Lobela 13. Banc : Verbeke 3, Kerckhof, Pad, Larousse. Non entré en jeu : Sinica. Entr. : Jimmy Ploegaerts.

Prochain rendez-vous

Les Cébécistes, 2e du championnat, iront prendre leur revanche tant attendue du premier match de la saison face au leader Saint-Vallier (Drôme).

Rendez-vous le mardi 2 mars à 18 h 30.