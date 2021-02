Alençon. Covid-19 : le centre de loisirs revoit ses activités… en plein air

"Nous avons de la chance, il fait beau", indique Alexis Frangeul, animateur du centre de loisirs Robert-Hée à Alençon. Depuis la crise de la Covid-19, il est difficile d'organiser des activités en intérieur avec les enfants. Le centre a donc dû revoir son panel d'activités en extérieur, de manière à ce que les enfants ne voient pas le temps passer. Et de fait, entre balades avec des chevaux, jeux de frisbee et découverte des bois environnants, les enfants sont occupés, "tout en limitant les risques de contamination de Covid-19", rappelle Alexis Frangeul.

Le centre de loisirs allie le ludique avec les gestes barrières. Dès que possible, les enfants vont se laver les mains et les pièces sont systématiquement aérées après utilisation. En ce moment, elles sont plutôt vides avec ce temps idyllique. L'animateur propose aux petits des balades pour "découvrir la faune et la flore" dans les bois de 14 hectares. Ils doivent identifier des empreintes : "Dernièrement, ils ont vu celles d'un renard." Alexis Frangeul croise les doigts pour que la météo soit bonne les prochains jours.