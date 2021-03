Seine-Maritime. Fatbabs : la vague et l'âme

La Jungle des océans, c'est le livre de Ian Urbina, journaliste au New York Times, fruit de cinq ans de reportage dans lequel il dénonce l'anarchie qui règne dans les mers internationales. À la suite de la publication du livre, le journaliste a sollicité une cinquantaine d'artistes à travers le globe pour concevoir des versions musicales de son sujet. Parmi ceux-ci, Fatbabs, éternel complice de Naâman, prête sa plume pour composer cet EP inspiré baptisé 48° Nord.

Le souffle de la liberté

Ian Urbina est un reporter d'investigation qui a été récompensé par le prix Pulitzer pour son livre manifeste dans lequel il révèle les atrocités commises à l'encontre des hommes et de l'environnement dans ces zones de non-droit de haute mer. Dans The outlaw ocean music project, il confie à des compositeurs de son choix la réécriture musicale de son livre. Directement contacté par Ian qui lui laisse totale carte blanche, Fatbabs, qui s'était déjà illustré en solo avec Daily Jam, Holidays et plus récemment Music is for kids en 2019, choisit de traduire l'esprit du livre dans un style trip hop. "Avant toute chose, je me suis imprégné du livre de Ian Urbina et des histoires terribles qu'il narre, explique le compositeur. Puis, j'ai travaillé à partir des ambiances sonores que Ian nous a confiées : des sons captés au fil de ses reportages." Parmi les récits de Ian, Fatbabs choisit de mettre en avant des histoires particulièrement poignantes telle celle de Georges, passager clandestin originaire de Tanzanie jeté par-dessus bord en haute mer ou la course-poursuite d'un baleinier pirate par un bateau Sea shepherd. "J'ai pris le parti d'utiliser la voix de Ian quasiment sur tous mes titres. Sa voix tremble par moments et révèle toute l'angoisse qu'il a pu vivre dans les situations les plus critiques. C'est un vrai vecteur d'émotion."

L'âme de fond

Pour Fatbabs, le défi principal réside dans le partage des sensations : "Il fallait que l'auditeur puisse capter et expérimenter toutes les émotions que Ian a pu ressentir au cours de cette enquête : l'insécurité dans laquelle il s'est plongé, les horreurs dont il a pu être témoin et l'empathie dont il a fait preuve." 48° Nord retranscrit avec une incroyable force le récit de Ian Urbina : "La musique est un langage universel, c'est bien ce qu'a compris Ian Urbina en sollicitant autant d'artistes issus d'univers si différents pour réécrire musicalement son livre. J'ai voulu faire avec le cœur une musique qui a de l'âme et compléter la vision de Ian avec mes propres sensations." L'album en demi-teinte navigue entre espoir et désespoir. "Mais avec The seven seas, la dernière plage sonore de l'EP, j'ai souhaité donner un message d'espoir. C'est la seule dans laquelle la bande-son de Ian n'est pas exploitée et c'est finalement ma vision personnelle du sujet." C'est d'ailleurs celle-ci qui a donné lieu à un superbe clip envoûtant et émouvant déjà diffusé sur YouTube. "On peut le lire comme une déclaration d'amour pour l'océan", conclut Fatbabs.

Pratique. L'EP 48°Nord est accessible sur les plateformes Deezer, Spotify, Itunes