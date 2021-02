Deauville. Affrontements entre bandes : deux mineurs interceptés avec des cutters

Jeudi 25 février, un affrontement entre bandes rivales a eu lieu à Deauville.

Les policiers de la Côte fleurie ont été informés de l'intention de bandes rivales de venir s'affronter à Deauville. Ils ont donc mis en place un contrôle préventif à la gare SNCF. À l'arrivée du train de 14 h 45 en provenance de Paris, avec un arrêt à Lisieux, les policiers ont contrôlé "une quinzaine de jeunes porteurs de sweat sombres à capuche", indique la police du Calvados. Ils ont découvert deux mineurs, originaires de Lisieux, avec des armes blanches : cutter, couteau et matraque télescopique. Ils ont été emmenés au commissariat. Au même moment, les policiers ont été alertés d'une rixe en cours au skatepark. Les policiers se sont rapidement rendus sur place et ont mis en fuite une vingtaine de jeunes en direction de la plage, se fondant parmi les touristes. Un mineur a été blessé sans gravité et un marteau brise-glace a été saisi. Des forces de police de la Direction départementale de la sécurité publique sont arrivées en renfort. Une enquête est en cours.