Cyclisme. Il fabrique sa propre piste de BMX, à domicile

Mis sous les feux de la rampe à chaque JO, le BMX veut profiter de la future vague de Tokyo 2021, et surtout de celle de Paris 2024, pour s'implanter en Normandie. Et cela commence par La Haye, où Yann Decaen et sa famille ont migré du sport mécanique au vélo bicross.

L'idée, une affaire de famille

Avec une piste à cinquante kilomètres et les deux autres à plus de cent kilomètres, le déficit structurel est là. Yann Decaen a décidé de fabriquer sa propre piste, chez lui.

Pas de piste, qu'importe, on en fait une à domicile

Après l'idée et la piste, il fallait monter l'association. C'est désormais chose faite. Et les jeunes sont très nombreux à venir s'entraîner.

L'association, le maillon fort de la structuration

Pratique. BMX-Centre-Manche, 3 ZA du Carrousel à La Haye.

BMX Centre-Manche sur Facebook.