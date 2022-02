Cinéma : Adieu Berthe - L'enterrement de Mémé

Amoureux de la volcanique Alix, Armand, qui aime toujours tendrement son épouse, a du mal à se séparer de celle-ci. D’ailleurs, il travaille tous les jours avec elle dans leur pharmacie. Un jour, Armand apprend le décès de sa grand-mère, Berthe, qu’il n’avait pas vue depuis longtemps. Il lui faut maintenant organiser les funérailles de la défunte, tout en continuant à s’entraîner pour le numéro de magicien qu’il prépare pour l’anniversaire de la fille d’Alix.

Écrite par les frères Podalydès, Denis et Bruno, cette fantaisie parle de la mort et des funérailles avec légèreté et une bonne humeur réjouissante. Certes, il ne faut pas être allergique à l’humour noir pour goûter ce vaudeville emporté par des comédiens au mieux de leur forme.

Denis Podalydès est très amusant en homme tiraillé entre deux femmes et deux vies contradictoires, tandis que l’explosive Valérie Lemercier lui donne la réplique avec une énergie réjouissante.

Certes, la mise en scène manque un peu de force et de vigueur, surtout dans les scènes oniriques qui tombent un peu à plat, mais l’intrigue et les dialogues sont si drôles que l’on passe un bon moment en compagnie de ces personnages déjantés. Quant à la satire des pompes funèbres, elle est tout sauf triste et elle prouve que l’on peut rire de tout, à condition de le faire avec élégance, délicatesse et surtout avec une petite touche de tendresse. Des qualités qui caractérisent l’art de Bruno et Denis Podalydès.

Comédie française. De Bruno Podalydès, avec Denis Podalydès (Armand), Valérie Lemercier (Alix), Isabelle Candelier (Hélène), Bruno Podalydès (Yvon Grinda), Samir Guesmi (Haroun), Michel Vuillermoz (Rovier-Boubet), Pierre Arditi (le père d’Armand) (1 h 40).