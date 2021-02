Montivilliers. Pendant les vacances, chassez les perroquets en ville !

"Bonjour, est-ce que vous savez s'il y a un perroquet ici ?" Du haut de ses 7 ans, Cassandre n'hésite pas à questionner les bibliothécaires de Montivilliers. Avec sa sœur Emma, 5 ans, et sa maman, elles participent à la chasse aux trésors mise au point par le centre social AMISC et plusieurs structures partenaires. Une activité de plein air, en autonomie, qui compense l'annulation du traditionnel carnaval des familles.

"L'idée, c'est que les gens participent à un projet collectif d'une autre manière, précise Claudie Bourdois, coordinatrice du pôle enfants ados au centre social. Ça nous paraissait important que les gens puissent bouger pendant cette période de vacances."

Dans la pratique, chaque famille peut récupérer un carnet de bord dans les structures partenaires ou l'imprimer chez elle. Une carte et des indices permettent de localiser les dix perroquets dissimulés dans Montivilliers et de se prendre en photo devant. "Je trouve ça vraiment chouette, ça les fait chercher, marcher… Et on peut se retrouver en famille", commente Gwen, la maman d'Emma et Cassandre. Le mercredi 3 mars, un grand diaporama composé des meilleures photos reçues sera affiché en ville et sur les réseaux sociaux.