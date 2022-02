Festival de tartines rue du Vieux Palais

C’est un café-restaurant jeune et branché, à la déco soignée et aux couleurs claires agrémentées de néons rose-violet. Ici, au Cube, dans la petite rue du Vieux Palais, non loin de la place du Vieux Marché, on vient manger léger : des tartines et des salades, principalement.

Ce sont ainsi 18 recettes de tartines salées chaudes différentes qui sont proposées. Ce midi, j’opte pour la Pizz. Servie sur un grand lit de salade, la tartine présente un très joli aspect. Sur du pain chaud et croquant, je découvre des tranches de fromage de chèvre, accompagnées de lardons, tomates fraîches, noix et origan, le tout sur une base de coulis de tomate. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les tartines sont larges et conviendront à tous les appétits. Elles ont du goût et des couleurs. Un bon point. On notera aussi quelques propositions originales : l’Indienne, la Popeye, l’Ice Berg ou encore la Burger tartine...

Côté desserts, une dizaine de tartines briochées sont proposées sur la carte, dont celle garnie d’une pâte à tartiner bien connue. Le café gourmand, lui, propose un assortiment délicieux, comprenant notamment une panacotta et son coulis de fruits rouges. Très réussi. Finalement, pour 11,90 €, je me suis fait plaisir avec une formule tartine-boisson-café gourmand.

Pratique. Le Cube3, 26 rue du Vieux Palais, à Rouen. Ouvert tous les jours, sauf dimanche. Tél. 02.35.14.99.07. Infos sur lecube3.com