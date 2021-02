Jambes écartées, des militantes berlinoises répliquent au manspreading

Militantes féministes, Elena Buscaino et Mina Bonakdar entendent sensibiliser les usagers des transports publics à "l'étalement masculin", cette façon -pour un homme- de s'assoir en prenant ses aises, sans considération pour ses voisins, souvent des voisines.

Plus largement, les performances de ces deux Berlinoises mêlant humour et provocation questionnent les enjeux de domination et le partage de l'espace urbain entre les sexes.

"Il est parfaitement possible de s'assoir confortablement dans les transports sans prendre deux places en écartant les jambes", explique Mina Bonakdar, 25 ans.

Avec son amie Elena, comme elle étudiante en design, elle a créé le collectif "Riot Pant Project" qui transforme des pantalons d'occasion en support de revendications, pour encourager les femmes et personnes LGBTQ à se réapproprier l'espace public.

Cet arme vestimentaire ne révèle son message politique caché -"Stop mansreading !", "Give us space" ("Donnez-nous de l'espace") ou "Toxic masculinity"- qu'en imitant l'attitude de son vis-à-vis: cuisses ouvertes exhibant le slogan collé en lettres capitales dans l'entrejambe.

"Ce n'est que par l'imitation que l'interlocuteur comprend l'effet que produit son comportement", estime Elena Buscaino.

Phénomène ancien

Cependant, reconnaît la jeune femme, "très peu changent leur posture sur l'instant", comme l'a constaté l'AFP lors d'une intervention dans le métro berlinois.

"Ils sont souvent étonnés que des femmes puissent se tenir ainsi face à eux", poursuit l'activiste qui espère surtout donner matière à réfléchir.

Pour Mina Bonakdar, le simple fait de porter ce pantalon permet aux femmes de "se sentir plus fortes et gagner en confiance".

Si elle peut pour certains paraître anecdotique, la problématique du "manspreading" existe quasiment depuis l'apparition des transports collectifs.

"Asseyez-vous avec vos membres près du corps et ne décrivez pas un angle de 45 degrés avec vos jambes, ce qui reviendrait à occuper la place de deux personnes", prévenait dès 1836 le Times of London dans un article consacré à la bienséance dans l'autobus, explique dans "History of the Bakerloo Line" Clive D.W. Feather, spécialiste du métro londonien.

Le terme s'est popularisé en 2013 lorsque des utilisatrices du métro new-yorkais ont publié, sur les réseaux sociaux, des photos de voyageurs prenant leurs aises et de leurs voisines recroquevillées.

Selon une étude de 2016 de l'Hunter College de New York, 26% des usagers masculins du métro de la ville abusent de cette pratique contre moins de 5% des femmes.

La métropole américaine a été l'une des premières au monde à tenter de freiner ce comportement. En 2014, son gestionnaire des transports (MTA) avait collé des autocollants dans les wagons avec pour message: "mec, arrête de t'étaler s'il te plaît".

Montrer une domination

Depuis, des campagnes similaires sont apparues en Corée du Sud, au Japon ou à Istanbul. A Madrid depuis 2017, les usagers du bus s'exposent même à une amende s'ils sont pris en flagrant délit "d'étalement masculin".

Sur internet, le sujet est rapidement inflammable, certains hommes justifiant leur posture par leur spécificité anatomique. Un argument qu'aucune étude scientifique n'a pu jusqu'à présent confirmer.

C'est plutôt "une question de répartition des sexes" au sein de la société, affirme à l'AFP Bettina Hannover, psychologue et professeure à l'Université libre de Berlin.

"Les hommes (...) montrent leur domination par leur position assise, analyse-t-elle. Les femmes sont censées prendre moins de place et surtout se comporter de manière décente".

Interrogée par l'AFP, la compagnie des transports berlinois BVG assure que les plaintes sont néanmoins trop peu nombreuses pour justifier une campagne séparée, "pour le moment".