Calvados. Une navette gratuite pour se rendre à Pôle emploi 

La commune de Villers-sur-Mer a annoncé mettre à disposition des demandeurs d'emploi une navette gratuite qui leur permettra de se rendre à l'agence Pôle emploi de Honfleur. Le transport sera effectué les 9 et 23 mars, 6 et 20 avril, 11 et 25 mai et 8 et 22 juin. Cette décision fait suite à la rencontre entre Thierry Granturco, maire de Villers-sur-Mer, Claude Tajan, directeur général des services, et Frédéric Martigny, directeur de Pôle emploi, le mardi 9 février. "Il serait souhaitable que les demandeurs d'emploi villersois fassent un point de leur situation avec les services de Pôle emploi", explique le maire de la commune. Pour bénéficier de cette navette gratuite, il suffit de contacter la mairie au 02 31 14 65 00.