Caen. Faible affluence au centre de dépistage des Rives de l'Orne

À première vue, cela ressemble plutôt à un flop. Installé depuis hier, le centre de dépistage des Rives de l'Orne à Caen a vu seulement une cinquantaine de personnes se présenter pour un test PCR jusqu'à ce jeudi 25 février, à midi.

Des curieux, mais peu de tests

"La signalétique est perfectible", glisse Thomas Deroche, directeur de l'Agence régionale de santé (ARS), en entrant dans la galerie marchande. "Il faut faire connaître ce centre. Les Rives de l'Orne, c'est un endroit où on fait du shopping et où on peut s'arrêter quelques minutes pour se faire tester", précise, à ses côtés, le préfet du Calvados, alors que plus de 20 000 tests sont réalisés par jour dans le département.

Entre les quelques curieux qui passent devant la vitrine, seule une poignée a franchi le pas, pour une bonne raison. C'est le cas d'Anne-Rose Marie-Claude. "Je garde mon petit-fils demain, je ne veux pas prendre de risque." D'autres aussi le font, par précaution. "On a une soirée à six samedi, on fait tous le test. On est venus ici car c'est le centre le plus proche de chez nous", expliquent Océane et son amie Héloïse.

Le centre est encore ouvert vendredi 26 février, de 14 heures à 17 heures. L'ARS étudie la possibilité de le prolonger la semaine prochaine.