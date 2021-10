Rouen. Faïencerie Augy : une page se tourne dans le quartier des Antiquaires

Le papier bulle et les cartons ont remplacé une partie des œuvres. À deux jours de la fermeture définitive, prévue le samedi 27 février, l'heure est au rangement au 26, de la rue Saint-Romain. Après plus de 25 ans de bons et loyaux services au cœur du quartier des Antiquaires de Rouen, Alain Augy et sa femme ferment leur faïencerie pour une retraite bien méritée.

Pas de repreneur

"Ça devrait être fait depuis trois ou quatre ans", précise Alain Augy. Mais l'amour du métier et l'absence de repreneur l'ont poussé à continuer à fabriquer et décorer plats et bibelots, jusqu'à ce que la Covid-19 ne serve de déclic. Au fil de sa carrière, l'artiste a apprécié "de pouvoir créer, mais aussi d'honorer les commandes spécifiques" de ses clients. Il se souvient, entre autres, "d'un pot de pharmacie, de plaques de maison ou de copies du musée".

Au moment de se retirer, Alain Augy peut se rassurer. Avec son fils Julien, qui continuera à travailler la même matière dans un registre plus contemporain et dans d'autres locaux, le flambeau et son savoir-faire sont bien transmis.