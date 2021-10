En questions . À Caen, cette maman instagrameuse propose 150 jeux concours par an à ses abonnés

Alexandra, connue sous le pseudo Instagram @mamantestavis, propose près de 150 jeux concours par an à ses abonnés.

Comment vous êtes-vous fait connaître ?

J'ai 31 ans et suis mère de Lara, 7 ans, et Samuel, 3 ans. J'ai ouvert mon blog Mamantestavis en 2014, lorsque ma fille Lara avait 6 mois. J'étais dans une routine et notre vie sociale était un peu coupée. Je ressentais le besoin d'échanger avec d'autres parents. J'avais beaucoup de questions, notamment concernant la prématurité de ma fille. J'ai aussi partagé des astuces et conseils. Progressivement, des marques sont venues me proposer des collaborations. Sur Instagram, j'ai développé une véritable relation avec mes abonnés.

Comment organisez-vous 150 jeux concours par an ?

C'est mon cheval de bataille. Je suis passionnée de marketing depuis toute petite. Mon objectif était double. Tout d'abord, promouvoir le made in France, mais également gâter les parents qui n'ont pas les moyens de s'offrir de beaux produits. Depuis six ans, je réussis à être constante et propose près de 150 jeux concours par an. Hors période de crise Covid, sur décembre, les revenus grâce aux partenariats avoisinent les 2 000 euros.

Pourquoi avoir participé à une émission télévisée ?

Je me suis dit que c'était une nouvelle expérience. Capital est une émission sérieuse avec de bonnes enquêtes, en lien avec l'économie. Et je ne suis pas déçue, c'est une chouette expérience. Ils m'ont suivie dans mon quotidien et ont pu comprendre comment j'organise les jeux concours, le démarchage, la mise en place, enfin tout le processus de A à Z.