Étretat. Un avant-goût d'été pendant les vacances de février

A la mi-journée, mercredi 24 février, il fallait s'armer de patience pour accéder en voiture au centre-ville d'Étretat. Alors que les vacanciers de la zone B, qui comprend la Normandie, et de la zone C, celle de la région parisienne, sont en congés, le soleil a incité certains à venir sur la côte. "On a regardé la météo et on a sauté dans la voiture", confirme Cyril, les pieds dans l'eau. "Elle est un peu fraîche, 10-12 degrés...", estime ce Versaillais en balade pour la journée. "On a sorti les chapeaux de paille pour profiter du soleil et déguster un bon champagne sur la plage", raconte Thierry, en short de bain fluo. "La mer se refuse à moi, trop froide !", sourit ce vacancier venu de Reims. Au menu, ce soir : moules-frites à emporter. Les files sont d'ailleurs impressionnantes devant les restaurants et boulangeries. Valérie et Cathy, elles, ont opté pour un pique-nique en bord de mer : "On refait le monde, face à la mer." Ces deux promeneuses ont l'avantage d'être presque "voisines" : "Nous habitons près de Rouen. Quand j'ai vu la météo, j'ai repoussé mes rendez-vous à demain !"

Il fallait en profiter car la pluie va faire son retour en Seine-Maritime jeudi 25 février. Le soleil sera de nouveau présent vendredi 26 et samedi 27 sur le littoral, avec des températures qui ne dépasseront pas 9 degrés l'après-midi.

Un paysage dont on ne se lasse pas...