Alençon. Extension d'un méthaniseur : Joaquim Pueyo voit rouge

Le projet d'augmentation de la capacité d'un méthaniseur, près d'Alençon, suscite des réactions négatives.

Joaquim Pueyo, maire et président de l'agglo d'Alençon, rappelle que l'agglomération soutient la filière des énergies renouvelables, mais l'élu s'inquiète des "multiples conséquences de l'extension", avec "des répercussions plus néfastes que les bienfaits initiaux escomptés : l'accaparation des terres empêche l'installation de nouveaux agriculteurs, cultures dont les récoltes serviront uniquement à approvisionner le digesteur". Ce projet prévoit aussi la création d'une fosse pour les résidus, à Saint-Céneri-le-Gérei. "Qu'en serait-il de la protection environnementale pour Saint-Céneri, labellisé Plus beau village de France ? interroge l'élu. Il est légitime de se poser la question d'un risque de pollution accru de la rivière Sarthe, mais aussi d'un forage de la société d'eau en bouteille Roxane, situé à moins d'un kilomètre." Et de conclure : "Je partage les avis négatifs des maires de la Communauté Urbaine d'Alençon, concernés directement par ce projet."